عادل رامي امام يحتفل بخطوبته

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 03:50 مساءً - احتفل حفيد الزعيم عادل إمام ونجل المخرج رامي إمام، عادل رامي إمام، بخطبته، في حفل عائلي بسيط، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى فريدة أشرف.

وانتشرت بعض الصور من حفل الخطبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عادل رامي إمام وعروسته بإطلالة بسيطة وجذابة وسط احتفال عائلي هادئ وجميل .

يُذكر أن عادل رامي إمام احتفل هذا العام بتخرجه من الجامعة الأمريكية، حيث درس فيها في قسم الإخراج، وسبق وأخرج فيلما ضمن دراسته.