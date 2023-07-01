لطيفة: رفضت مشهدًا جريئًا في فيلم "سكوت هنصور"

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة التونسية لطيفة، إن تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "سكوت هنصور"، من أفضل التجارب الفنية التي خاضتها خلال مسيرتها الفنية.

أضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنه بحسب سنها وقتها لم يكن من المنطقي أن تقوم بدور والدة روبي، لكن الأمر لم يكن عقبة بالنسبة لها، قائلة: "مكنش منطقي، بس اللي كان هيقولي عليه يوسف شاهين هعمله.. إلا حاجة واحدة طلبها ورفضتها وكادت أن تحدث مشكلة كبيرة".

تابعت: "وقت التصوير يوسف شاهين طلب مني مشهد جرئ وأنا رفضت، لأني من البداية اتفقت إني مش هعمل مشاهد قبلات أو غيره.. وأصلا مكنش المشهد موجود في السيناريو، بل تم استحداثه قدام الكاميرا وإحنا بنصور فأنا رفضت ووقفت التصوير وخرجت من اللوكيشن".

وواصلت: "جه خالد يوسف عشان يقنعني بالمشهد، قلت له لا مقدرش.. لو عاوزين الأغاني خدوها هدية بس مش هعمل المشهد.. كنت بنسحب من الفيلم عشان المشهد ده".

أحمد وفيق الداعم الوحيد للطيفة

وأوضحت لطيفة أن الوحيد الذي دعمها في هذه الأزمة كان الفنان أحمد وفيق، قائلة: "قالهم يا جماعة ما هي قالت لكم من البداية مش عايزة تعمل كده ليه ولا عاوزة تقدم قبلات.. جايين تغصبوها قدام الكاميرا ليه".

وأشارت لطيفة إلى أن والدتها سعدت بالفيلم للغاية في عرضه الأول في تونس، وكانت سعادتها أكبر لمّا وجدتها لم تقدم مشاهد جريئة في الفيلم، قائلة: "والدتي فرحت جدا وهمست في ودني بعد الفيلم وقالت لي الحمد لله يا بنتي إنك معملتيش حاجة من اللي بيقولوا عليها في السينما".