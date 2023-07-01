لطيفة تكشف كواليس اللقاء الأول مع بليغ حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - روت الفنانة التونسية لطيفة تفاصيل أول لقاء جمعها بالملحن الراحل بليغ حمدي، موضحة أنها كانت حينها تدرس في الثانوية العامة، وجاءت لمصر في زيارة سريعة في إجازة منتصف العام، برفقة معلمها وزوجته وعدد من المرافقين.

أضافت لطيفة خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن بعض المرافقين لها من تونس في هذه الزيارة الأولى لمصر، كانوا أصدقاء لنجل الموسيقار محمد عبد الوهاب، وذهبت معهم إلى منزله في "عزومة" دعاهم إليها.

أوضحت أنها فوجئت بوجود الملحن بليغ حمدي بين الحاضرين، إلى درجة أنها كانت ستفقد الوعي من شدة المفاجأة، فهي تحبه بشدة، ولم تتوقع رؤيته، قائلة: "من وأنا طفلة بموت فيه وبغني له، ورايحة عزومة عشا لقيته قدامي، وطلب منى أغني فبمنتهى البراءة بدل ما أغني لحن ليه روحت غنيت (أفرح يا قلبي)".

لطيفة

وأشارت لطيفة إلى أنها لم تغنِ لحنًا من ألحانه، لأنها تحب الأغاني التي تُظهر طبقة الصوت، ولكنه لم يكمل الاستماع إليها وذهب للتحدث في التليفون، بينما استكملت هي غناءها.

وتابعت أن الملحن الراحل بليغ حمدي عاد إليها مرة أخرى وأخبرها بأنه اتصل بالشاعر عبد الوهاب محمد وطلب منه أن يأتي للاستماع إلى صوتها، مشيرة إلى أنه جاء بالفعل واستمع لها، واجتمعا الثلاثي في جلسة فنية انتهت بطلب بليغ حمدي أن تأتي إلى مصر وتستقر فيها وتكمل دراستها هنا، لتواصل حلمها في الغناء.

وأشارت لطيفة إلى أنها عادت إلى تونس برفقة حلمها للمجيء إلى مصر لدراسة الموسيقى، وهو ما تحقق بالفعل وخاضت الاختبارات الموسيقية ونجحت بها لتستقر في مصر، وتبدأ رحلتها الفنية.

وقالت الفنانة لطيفة، إنه طلب منها تصوير مشهد جريء في فيلم سكوت هنصور ولم يكن مكتوب في السيناريو من البداية، ولكنها رفضت ذلك المشهد وتحدث معها يوسف شاهين ولكنها أصرت علي موقفها وبالفعل استكمل العمل بدون هذا المشهد، وخرجت من مكان التصوير وكان في نيتها الانسحاب من العمل لكن تم إلغاء المشهد.

فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب في حياتي

وأضافت "لطيفة" خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع علي قناة سي بي سي، مساء يوم الجمعة أن تجربة مشاركتها في فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب التي قامت بها في حياتها الفنية، بسبب تعاملها مع عمالقة العمل الدرامي في مصر مثل المخرج الكبير يوسف شاهين والفنان القدير زياد الرحباني والنجمة القديرة فاتن حمامة وغيرهم.

وأشارت لطيفة إلى أنها حظيت بزيارة الفنانة فيروز في منزلها واستمعت إلى بعض النصائح التي قدمتها فيروز لها في ذلك الوقت، موضحة أنها تعلمت الكثير منها.

أحب الأغاني القديمة مثل الأطلال ولسه فاكر للسيدة أم كلثوم

وعلى جانب آخر، قالت الفنانة لطيفة، إنها تحب الأغاني القديمة مثل أغنية الأطلال ولسه فاكر للسيدة أم كلثوم، وكانت تسمع هذه الأغاني منذ صغرها، فكانت تضع السماعات الصغيرة في أذنيها وتستمع بهذه الأغاني.

وأكدت "لطيفة" أن الموسيقار عمار الشريعي قال لها في بداية مشوارها الفني ماذا تريد أن تغني ؟ .. هل تريد أغاني طويلة أم قصيرة، وكان ردها أنها تريد أن تغني أغاني قصيرة.

وتابعت لطيفة، أنها قامت ببيع سيارتها من أجل عمل البوم "اكتر من روحي بحبك" الخاص بها.

لطيفة

وتصدرت النجمة لطيفة تريند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.

واحتلت لطيفة تريند تويتر في دول عربية عدة، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عامًا من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.