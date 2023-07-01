شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تطالب بـ عدم إلقاء "الحجارة" عليها أثناء الترويج لفيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الممثلة العالمية آمبر هيرد، عدم إلقاء "الحجارة" عليها من قبل وسائل الإعلام أثناء الترويج لفيلمها الجديد In The Fire، وذلك في خلال حديثها إلى موقع Deadline، حيث تناولت الممثلة كيف أن السلبية المحيطة بقضية التشهير التي قدمتها ضد زوجها السابق النجم العالمى جوني ديب لا تزال تؤثر على حياتها المهنية.

قالت هيرد: "أنا أتحكم في معظم ما يخرج من فمي، وما لست مسيطرة عليه هو كيف أن فخري بهذا الفيلم وكل ما نضعه في هذا العمل، لأنه يمكن أن يتم محاسبته بسبب أشياء أخرى، وهذا شيء كبير تعلمته، أنني لست مسيطرًا على القصص التي ينشئها الآخرون من حولي، هذا شيء ربما سأقدره على أنه نعمة أخرى".

وتابعت هيرد قائلة: "في الوقت الحالي، أرغب في عدم إلقاء الحجارة علي كثيرًا، أنا ممثلة، أنا هنا لدعم فيلمى، وهذا ليس شيئًا يمكن مقاضاتي بسببه".

على أن تعود الممثلة الأمريكية آمبر هيرد مجددا إلى السينما فى أول ظهور لها بعد خسارتها معركتها القضائية مع زوجها السابق جونى ديب، خلال مشاركتها فى فيلم In The Fire، الذى من المقرر عرضه لأول مرة فى مهرجان تاورمينا السينمائى فى إيطاليا.

عرض فيلم In The Fire مهرجان Taormina السينمائى فى دورته الـ69 لأول مرة يوم 24 يونيو الماضى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي في القرن التاسع عشر، وتجسد آمبر هيرد دور طبيبة نفسية أمريكية تذهب إلى مزرعة نائية لمعالجة أحد الأطفال المضطربين، في وقت لم يكن فيه إيمان بالطب النفسي، وعندما تبدأ في علاجه، تشتعل حربًا بين العلم والدين مع الكاهن المحلي الذي يعتقد أن الطفل ممسوس من الشيطان.