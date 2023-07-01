شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيت أيامى عشان اشتغلت مع نجوم كبار".. آخر كلمات وحيد حامد قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد أحد أهم الكتاب في مصر السيناريست الراحل وحيد حامد، فهو من مواليد 1 يوليو عام 1944، قدم خلال مسيرته الفنية عدد من الأعمال الفنية المميزة والشخصيات التي لا تزال عالقة بالأذهان لدى جمهوره، لكبار النجوم.

"أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وعشت زمن جميل".. بهذه الكلمات اختتم الكاتب الراحل وحيد حامد حديثه أثناء أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي ديسمبر2020، قبل وفاته.

وقال خلال الندوة التي أقيمت على هامش تكريمه وقتها: "عاوز أقول حاجة مهمة فى ليلة الافتتاح مفروض محضر كلمة عشان أقولها لقيت الأضواء والناس ارتبكت وطلعت الكلمة من قلبى زى ما طلعت وفى المشوار الطويل بتاعى اشتغلت مع نجوم كبار زى عادل إمام نور الشريف أحمد زكى وفاروق الفيشاوى".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.