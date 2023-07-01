شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة الدولى للمونودراما يطلق البوستر الدعائى للدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج أسامة رؤوف بوستره الدعائي لدورته السادسة التي من المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نڤيين الكيلاني.

كما أعلنت إدارة المهرجان برئاسة الدكتور أسامة رؤوف غلق باب تلقي طلبات المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي للمونودراما غداً الأحد الموافق 2 يوليو.



مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما شاركت بدورته الخامسة 14 دولة والتي تضم أيضا الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وعضوية كلا من الفنان العماني طالب البلوش، وشارك 10 دول من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهي دول رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومصر.

كما كرم المهرجان في دورته الخامسة كلاً من المخرج الكبير خالد جلال والفنانة لقاء الخميسي والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والذي شارك كعضو بلجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، كما كرم المخرج والكاتب السعودي فهد ردة الحارثي.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عقد دورته الخامسة في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر الماضي برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وشهدت تلك الدورة حضورا قويا للمسرح الأوروبي عبر اختيار ألمانيا ضيف شرف المهرجان .