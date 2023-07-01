شكرا لقرائتكم خبر عن "يا ترى هما فين لحد دلوقتى".. إطلاق البوستر التشويقى لفيلم "وش في وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "وش في وش" البوستر التشويقي الأول للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر ولكن كان عبارة عن أريكة داخل أحد المنازل مع جملة واحدة "يا ترى هما فين لحد دلوفتي".

يذكر أن صناع العمل انتهوا من تصوير الفيلم وأعمال المونتاج والمكساج ومن المرجح عرضه في السينمات المصرية قريباً خلال موسم الصيف.





وش في وش

فيلم "وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

يشارك النجم محمد ممدوح أيضا في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.