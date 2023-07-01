اول تعليق من حياة الفهد على الصور المتداولة لها.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 05:44 مساءً - علقت الفنانة الكويتية حياة الفهد البالغة من العمر 75 عاما، على الصور المتداولة لها والتي بدت فيها شابة وكأن الزمن عاد بها 40 سنة إلى الوراء.

وانتشرت تلك الصور على نطاق واسع، حيث رأي المتداولين أن الفنانة الكويتية خضعت لعمليات تجميل والبعض الأخر قال إنه تم تعديلها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

ووصفت الفنانة الكويتية التعليقات على الصورة المتداولة بـ”التفاهات”، وذلك في سؤال وجهه الصحفي السعودي حسن النجمي.

حيث قال النجمي عبر حسابه في تويتر: سألت الفنانه الكبيرة حياة الفهد عن الصور المنتشره لها والتي تبدو وقد تغيرت كليًا فردت بسخرية : ناس فاضيه، انا ماراح أرد على التفاهات.

يذكر ان الجمهور على السوشيال ميديا كان له آراء مختلفة فمنهم أعجبه الشكل الذي بدت عليه حياة، بينما كان القسم الآخر مصرًا على أن الصور غير صحيحة وخضعت للفوتوشوب أو ربما هي صور عدلت ونفذت من خلال الذكاء الاصطناعي.