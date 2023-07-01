الفنان محمد رمضان يُبدي ندمه على بعض قراراته الفنية

القاهرة - الخليج 365
أبدى الفنان محمد رمضان ندمه على بعض الخطوات والقرارات في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن ندمه بسبب إساءته إدارة الأزمات في وقتها.
وقال رمضان خلال استضافته ببرنامج «كاربول كاريوكي» عبر قناة «دبي»: «في خطوات أخدتها وندمت عليها خاصة وعامة، مثل بعض الأزمات التي حدثت خلال مشواري الفني، وكانت بدون قصد، لكن أسأتُ إدارة الأزمة».
وبسؤاله حول اختياره ورفضه مشاركة بعض الفنانين في أعماله الفنية، رد رمضان قائلا: «لا والله ولا مرة حصلت».
يذكر أن الفنان محمد رمضان انتهى مؤخرا من تصوير فيله الجديد «ع الزيرو»، حيث كشف عن موعد طرح الفيلم، بعدما تم تأجيله من موسم عيد الأضحى 2023.
وشارك محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم «ع الزيرو»، وظهر وهو يحاصره عدد كبير من الجمهور ببولاق.
وأعلن رمضان عن موعد عرض فيلم «ع الزيرو» بطولته والفنانة نيللي كريم قائلا: «إمبارح الساعة ٣ بعد منتصف الليل من تصوير فيلم ع الزيرو.. شكرًا أهالي منطقة بولاق أبوالعلا والسبتية الكرام على حسن تعاونكم».
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