الفنانة منة شلبي تكشف تفاصيل خلافها مع هند صبري

كشفت الفنانة منة شلبي تفاصيل خلافها مع الفنانة هند صبري، وذلك خلال بداية حياتهما الفنية.

وقالت «شلبي» خلال حوارها ببرنامج «سهرانين»، عبر قناة ON، اليوم الخميس، إن علاقتها بهند صبري في بداية حياتهما الفنية لم تكن جيدة، إذ لم يكونا أصدقاء مقربين، معقبة: «مكنش لينا في بعض أوي، مكنش فيه خناق بس مكنش فيه حب».

وأضافت: «إحنا طلعنا مع بعض تقريبًا في نفس الوقت، هي كانت بتعمل (مواطن ومخبر وحرامي) و(مذكرات مراهقة)، وأنا كنت بعمل (الساحر) و(بحب السيما)».

وتابعت: «أدوارنا كانت جريئة في الأول بالمقارنة للأفلام المعروضة في الوقت ده، كنا متنافسين تمامًا ولسه صغيرين، فأي حد كان بينقل كلام بينا، كنا بنسخن».

وأكملت «شلبي»: «اشتغلنا مع بعض فيلم أحلى الأوقات، وكل واحدة فينا كانت كتفها عالى عن التانية، بس كنا محترمين، وبعدين اتعرض على فيلم (بنات وسط البلد) والمخرج محمد خان قالي إننا هنكون بطلتي الفيلم، قلت له مفيش مشكلة أنا محترفة».

وأشارت إلى أنها جلست مع هند صبري خلال التحضير لفيلم (بنات وسط البلد)، واكتشفا أنه لا يوجد خلاف بينهما، وأن الأمر عبارة عن كلام تنقله أطراف بينهما، متابعة: «قعدنا في بيت محمد خان واتصفينا، وبعدها بقينا شيء تاني خالص، بقينا زي أصحاب المدرسة».

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