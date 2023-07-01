هل تم الطلاق رسميًا بين أحمد فهمي وهنا الزاهد .. فهمي يجيب!

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 06:50 مساءً - كشف الفنان أحمد فهمي حقيقة خلافه مع هنا الزاهد، بعدما تم تداول ذلك النبأ على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وقوع خلاف مع هنا الزاهد زوجته ودانيا زوجة شقيقه الفنان كريم فهمي، كما تم تداول أنباء حول انفصالهما إثر ذلك الأمر أيضًا.

خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي” على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد “مستر أكس” الذي تشاركه فيه زوجته هنا الزاهد، كشف الفنان أحمد فهمي حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول انفصاله عن هنا.

فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن هنا الزاهد

وقال فهمي: “أنا متعود على الشائعات ولو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق، لما بيكون في معلومة صحيحة بطلع أكدّها”.

أحمد فهمي بصحبة زوجته هنا الزاهد مع ايطال فيلم “مستر إكس” في عرضه الخاص

وفي لقاء آخر مع برنامج “رؤيا مصر”، كشف أحمد فهمي سر عدم حضور شقيقه كريم العرض الخاص لفيلمه الجديد “مستر إكس”، وذلك بعد انتشار شائعة خلافهما أخيراً. إذ قال: “أخويا كريم حالياً في باريس وهتلاقيه بكرة منزّل صور عنده، ومفيش أي مشاكل بينا”. وأضاف: “أنا محضرتش الفيلم الأخير لكريم أخويا بسبب تواجدي في إيطاليا”.

فيلم مستر إكس

كما تحدث أحمد فهمي عن تفاصيل “مستر اكس”، والفارق بينه وبين الفيلم الشهير لنجم الكوميديا الراحل فؤاد المهندس، قائلاً: “الفيلمين مختلفين تماماً ولا يوجد أي شبه بينهم، فيلم فؤاد المهندس كان اسمه “أخطر رجل في العالم”، والإكس في فيلمي بتنطبق على إكس بوي فريند أو إكس زواج”. وأضاف: “واضح جداً إن العملين مختلفين وظهر ده في الإعلانات الدعائية للعمل، وفكرة فيلمي إن مجموعة رجّالة بيلجأوا لإكس علشان يخلعهم من زوجاتهم”.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية وعائلية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

والجدير بالذكر، أن فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي تم طرحه يوم 28 يونيو في دور العرض المصرية، للمنافسة به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، مع فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة وياسمين صبري، وفيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني ودينا الشربيني، وفيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

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