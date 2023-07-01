ديانا كرزون ومعاذ العمري يستقبلان طفلهما الثاني.. إليكم صورته الأولى وجنسه واسمه!

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 06:50 مساءً - أعلن زوج الفنانة ديانا كرزون الإعلامي معاذ العمري إنجاب الفنانة لمولودها الثاني عبر حسابه الخاص بـ”إنستجرام” وأطلقوا عليه إسم “راشد”.

ديانا كرزون تنشر صورة لزوجها وهو يحمل المولود

وكان نشر الإعلامي معاذ العمري صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وأعادت ديانا نشرها على حسابها على إنستغرام، وهو يحمل نجله المولود الثاني وعلق على الصورة قائلًا: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدلله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود أسميناه راشد، أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتاً حسناً، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين”.

ديانا كرزون تكشف عن حملها الثاني

يُذكر أن الفنانة ديانا كرزون كانت قد فاجأت متابعيها مطلع الشهر الماضي بنشرها لمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بـ “إنستجرام” خلال إحدى حفلاتها، حيث ظهرت بمقطع الفيديو ببطن منتفخ ما يشير بشكل واضح إلى أنها في أشهر متقدمة من الحمل.

وما أكد تخمينات الجمهور أن ديانا حامل بطفلها الثاني هو تعليق شقيقتها زين كرزون على مقطع الفيديو قائلة: “يا روحي أنا، الله يحميكي ويقومك بالسلامة يارب”.هذا وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو وتمنوا لديانا كرزون وطفلها القادم الصحة والسلامة.

الطفلة الاولى لـ ديانا كرزون

وكانت الفنانة ديانا كرزون قد رُزقت بطفلتها الأولى عام 2021 واطلقت عليها اسم “سلمى”، وهذا ما أعلنه زوجها الإعلامي معاذ العمري عبر حسابه الرسمي بـ “انستجرام”،

حينها ونشر صورة تجمعه بزوجته وعلّق عليها: “الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى.. الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية.. ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان”.

ديانا كرزون ومعاذ العمري

ديانا كرازون منذ فترة بعيد زواجها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري مؤخرا، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، مصحوبة بتعليق: “مثل اليوم من سنة صرنا لبعض.. سنة مرت سريعة سنه كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك اول ما خبرتك إني حامل.. إحساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة.. دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب ..الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر.. بحبك ابو سلمى”.

فيما وجه لها زوجها رسالة عبر حسابه بموقع “إنستجرام” بهذه المناسبة، قائلا: “كل مشروع بالدنيا ربح وخسارة واعتبار الزواج مشروع زي باقي المشاريع فهو أكيد معرض للربح والخسارة”.

وتابع الإعلامي الأردني: “الزواج ما بشبه أي مشروع بحياتك هو حياة مبنية على الاحترام والحب هدفها تكوين أسرة جديدة بهدوء وسلام.. حياة تفاصيلها كثيرة من عند ستر وغطا على بعض لعند عالحلوة والمرة مع بعض. ونيال البيت اللي بطلع منه بيت”، واختتم كلامه: “كل سنة وأنتِ زوجتي وشريكة حياتي أم سلمى الأصيلة وربنا يجعل كل أيامنا هدوء وسلام “.

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