عاصي الحلاني يتألق فى حفل العيد بلبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تألق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، فى حفله الغنائي الضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وقدم فيه باقة من أهم وأشهر أغنياته.

من ناحية أخرى يواصل الحلاني تصدر التريند على يوتيوب بدولة لبنان بأغنية “عرس قلبي” التي كانت هديته لابنته الفنانة ماريتا بحفل زفافها.

وكان عاش الفنان عاصي الحلاني، لحظات خاصة من السعادة بزفاف ابنته ماريتا الحلاني وكميل أبو خليل في لبنان.

بكاء عاصي الحلاني في زفاف ابنته ماريتا وأغنية خاصة لها

جاء الحفل بلقطات بين الفرحة والبكاء وإعداد أغنية من عاصي الحلاني خصيصًا لزواج ابنته ماريتا، حيث أقيم الزفاف داخل أحد المزارع التي يمتكلها عاصي الحلاني.

تأثر عاصي الحلاني بأجواء زفاف ابنته خاصةً عند تسليمها إلى عريسها كميل أبو خليل، مع الأجواء الغنائية الخاصة التي قدمها لها احتفالا بتلك المناسبة الخاصة التي ينتظرها كل أب لابنته.

ماريتا الحلاني من زفافها

عاصي الحلاني مع ابنته ماريتا في زفافها

عاصي الحلاني وابنته

ابنة عاصي الحلاني وزوجها

وُلدت ماريتّا الحلانيّ في مدينة بيروت اللبنانيّة عام 1997، وبدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ باكرة. وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان السباقة كوليت لها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد. أعلنت خطبتها من مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل خلال شهر مايو الماضي.

أسرة عاصي الحلاني

وكان وجه المطرب عاصي الحلاني، رسالة شكر للمطربة أحلام بعد مباركتها له لزفاف ابنته ماريتا على كميل أبي خليل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “ألف مبروك لابنتي الغالية ماريتا حلاني بنت الفنان الكبير أخي وصديقي الفنان الكبير عاصي الحلاني والغالي عريس بنتي كميل و مبروك يا أم العروسة ومبروك يا أم العريس وربي يتمم بالفرح والحب سعادتكم بحبك”.

بوست أحلام

وغرّد الحلاني قائلا لها: “الغالية أحلام الله يبارك بعمرك وتفرح من أولادك وتكون كل أيامك فرح وسعادة ونجاح”.

لترد عليه أحلام قائلة : “مبروك يارب تحمل اولادها انت وكوليت حبيبتي وتزوجهم”.

أحلام

وأعلنت ماريتا الحلاني زواجها من الشاب كميل أبي خليل، من خلال نشر عدد من الصور من حفل زفافها، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطوبة من الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطوبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.