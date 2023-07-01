مروان حامد يحيي ذكرى ميلاد والده وكريم عبدالعزيز: كان وسيظل بيننا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المخرج مروان حامد، على إحياء ذكرى ميلاد والده الكاتب وحيد حامد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلًا: “اليوم عيد ميلاد والدي الكاتب الكبير وحيد حامد.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة”.

وعلق النجم كريم عبد العزيز قائلًا: “ربنا يجمعنا معاه على ألف خير.. والبركة دائما فيك يا صاحبى.. تعلمنا منه الكثير والكثير في كل شيء.. دنيا وفن.. كان وسيظل بيننا”.

وفاة وحيد حامد

ورحل وحيد حامد، عن عالمنا يوم 2 يناير عام 2021، بعد صراع طويل مع المرض، ليترك وراءه عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيرًا ضخمًا، مثل «الجماعة»، و«بدون ذكر أسماء»، و«طيور الظلام»، و«المنسي» وغيرها.

وكان حرص المخرج مروان حامد، على تهنئة صناع مسلسل Moon Knight بعد ترشحه لـ 8 جوائز إيمى، وخص بالتهنئة المخرج محمد دياب والموسيقار هشام نزيه، معتبرا الترشح للجائزة إنجازا غير مسبوق ويدعو بالفخر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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وكتب حامد، منشورًا قال فيه: "8 ترشيحات لجوائز إيمى من نصيب مسلسل Moon Knight للمخرج والمنتج المنفذ محمد دياب، منها ترشيح لجائزة الموسيقى التصويرية لهشام نزيه، فى إنجاز غير مسبوق يدعو إلى الفخر. ألف مبروك لكل الأصدقاء المشاركين فى العمل وبالتوفيق فى المرحلة الجاية".

مروان حامد

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وكان قد أعلن المخرج محمد دياب ترشح مسلسله "Moon Knight" إلى 8 جوائز إيمى منها فى فئة التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية، معتبرا أن الترشح تكليل بالنجاح لسنتين من عمله كمخرج ومنتج منفذ.

وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، قائلًا: "‏فخور إن مون نايت ترشح لـ 8 جوائز إيمى.. عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه.. سنتين من حياتى كمخرج رئيسى ومنتج منفذ كللوا بالنجاح ده! الحمد لله".

وجاءت ترشيحات جوائز إيمي لمسلسل Moon Knight كالتالي:

مروان حامد

أفضل أداء صوتي

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل قصير

أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار هشام نزيه

أفضل مونتاج صوتي لمسلسل قصير

أفضل أداء لدوبلير

أفضل أزياء فانتازيا أو خيال علمي

أفضل تنسيق دوبلير في مسلسل درامي

مسلسل Moon Knight من أعمال ديزني بلس الأصلية، ويروي قصة ستيفن جرانت، الموظف الروتيني في متجر الهدايا، والذي يعاني من غيابات مفاجئة عن الوعي، وتطارده ذكريات غامضة من حياة أخرى.

بعد مواجهة مصيرية، يكتشف جرانت أنه يعاني من اضطراب الهوية الانفصامية، ويتشارك نفس الجسد مع مارك سبيكتور، المرتزق السابق والتجسد القاسي لخونشو، إله القمر والانتقام عند المصريين القدماء.

على الجانب الآخر يعرض للمخرج مروان حامد في السينما حاليا فيلم "كيرة والجن"، تأليف أحمد مراد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.