آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله بـ3 أيام من كواليس "شماريخ"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المخرج عمرو سلامة، على رثاء الفنان الراحل مصطفى درويش، وذلك بمشاركة جمهوره صورة للراحل من انتهاء تصوير فيلم “شماريخ”، الذي كان يُشارك فيه ضمن أبطاله، حيث كشف عن آخر صورة له من الكواليس، قبل وفاته بـ3 أيام تقريبًا.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “مع انتهاء تصويرفيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة وذهب للسماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا المسيرة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل”.

وأضاف عمرو سلامة: “التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاة مصطفي درويش ويوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، كان يومها مفهم بالبهجة والحيوية ويحكى لنا النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق”.

مصطفى درويش

وتابع “الموت حق، ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه..التعازي لكل أقاربه وأصدقائه ومحبيه”.

يشار إلى أن فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

وكانت حلت ذكرى الأربعين على رحيل الفنان مصطفى درويش، الذى رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الماضي، عن عمر 43 عاما، وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

حرب نفسية

وتعرض خلال الأيام المقبلة 3 أعمال فنية جديدة للفنان مصطفى درويش وهي فيلمين ومسلسل، حيث شارك مصطفى درويش فى مسلسل يحمل اسم "حرب نفسية"، المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، وجسد فى العمل شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ومقرر عرض العمل قريباً ليكون آخر أدواره عن شاشة التليفزيون.

مصطفى درويش حرب نفسية

أبطال المسلسل

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

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5 جولات

وكان "درويش" انتهى أيضا قبل وفاته من تصوير فيلم "5 جولات" المقرر عرضه قريبا في السينمات المختلفة، وهو من بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

مصطفى درويش 5 جولات

شماريخ

كما شارك مصطفى درويش في فيلم "شماريخ" الذي يجمعه بآسر ياسين، ويجسد دور صديقه ويظهر في أغلب مشاهد العمل، وإلا أن غيابه أحدث ربكة كبيرة لصناع العمل، لأنه كان يتبقى له 3 أيام فقط تصوير، وفي انتظار المعالجة الجديدة للفيلم بعد غياب، لذلك قرر صناعه تأجيل عرضه لحين الانتهاء من معالجة غيابه، وهو من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

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وكان كشف السيناريست محمد سيد بشير، عن قيامه بمناسك العمرة عن الفنان الراحل مصطفى درويش الذي حزن الوسط الفني بأجمعه على وفاته.

وكتب محمد سيد بشير عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا: "مشيت يا مصطفى من غير سلام ولا كلام وما ادتناش فرصة نودعك، وأقل حاجة أعملهالك إني أوصل لك السلام والمحبة، وأقولك إني عملت لك عمرة الحمد لله، وربنا يتقبل مني، وبإذن الله ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة، سلام يا درش".

مصطفى درويش ومحمد سيد بشير

وفاة الفنان مصطفى درويش

وغيب الموت الفنان مصطفى درويش، مطلع شهر مايو الجاري، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد ساعات قليلة من تفاعله مع جمهوره عبر حسابه على «فيس بوك»، معلنا عدم قدرتة على النوم، ليصاب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.

وكان كشف أمير زاهر، مدير أعمال مصطفى درويش، عن تفاصيل مخفية في حياة الفنان الذي رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الجاري، عن عمر ناهز الـ42 عامًا، إثر توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتسبب في حالة من الصدمة لجماهيره ومحبيه، وخيم الحزن على الوسط الفني، ولم يكن أحد متوقع أن يرحل بطل مسلسل "100 وش" عن عالمنا خصوصًا أنه كان يتمتع بصحة جيدة وحياة عملية ناجحة.

مدير أعمال مصطفى درويش: “كان عارف أنه هيموت”

تحدث أمير زاهر، مدير أعمال مصطفى درويش، عن الفترة الأخيرة في حياة الفنان الراحل، كاشفًا بأنه كان يشعر أنه ضيف خفيف على الدنيا وكان متفائل دائمًا.

مصطفى درويش

قال زاهر: "دار حوار بينا أنا ومصطفى وصابرين أثناء تصوير مسلسل "كله بالحب"، ساعتها سألنا أنت مش ناوي تتجوز، قالنا وأنا ضامن أجيب عيال أربيها أصل أنا ماشي بسرعة".

مصطفي درويش

وأضاف مدير أعمال مصطفى درويش: “درويش في آخر أيامه كان غريب، كان ماشي يودع الناس وكان بيكلم الجميع ويتأكد أنهم بخير مش محتاجين حاجة”، موضحًا أنه قضى الساعات الأخيرة من حياته في منزله، وسقط أرضًا أمام شقيقه الأصغر أحمد، الذي طالما ارتبط به.

أسباب وفاة مصطفى درويش:

أعلن الأخ الأكبر للفنان الراحل مصطفى درويش، هاني درويش، خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى يوم 1 مايو الجاري، قائلًا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي، مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر".

مصطفى درويش

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن الأسباب الواضحة وراء وفاة مصطفى درويش، قائلة إن الوفاة بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

مصطفي درويش

وتسبب خبر الوفاة في صدمة للجماهير، خصوصًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد آخر منشور نشره على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل 4 ساعات من وفاته، إذ كتب: "هو أنا بس اللي ما بقتش عارف أنام".

مصطفى درويش

كما كان يمازح جمهوره على موضوع الكمثرى التي انتشرت أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "يعني أحط كمثرى على بروفايلي علشان سنجل طب ينفع يبقي شعاري كمثراية يعني ده كلام وأصحابي يقولولي يا كمثراية وأبقى فرحان أوي يعني ولا ايه".