فن ومشاهير

بالصور.. حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم حكيم حفلا فنيا استثنائيا فى الساحل الشمالى، حيث انسجم الجمهور مع حكيم كالعادة في أولي حفلات الساحل، وتم رفع شعار كامل العدد.

وقدم النجم حكيم مجموعة متنوعة من أغنياته تخللتها الاستعراضات في  ( sky20)، وتفاعل الجمهور مع اغانى حكيم ورقصاته طوال الحفل.

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حكيم في الصدارة بأغنية العيد .. "حبايبنا"

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العالمى حكيم.. أيقونة الغناء والطرب

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الجدير بالذكر أن حكيم طرح اغنية (حبايبنا )ليلة العيد أولي  أغنيات ألبومه الجديد ( الكبير ) الذي يضم 10اغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال  شهور الصيف ".

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يعد حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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