شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم John Wick: أحاول إضافة فئة أفضل مؤدي المشاهد الصعبة إلى الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مخرج فيلم John Wick، تشاد ستاهلسكي، الضغط خلال الفترة الماضية لـ إضافة فئة أفضل مؤدين مشاهد صعبة، best stunt، إلى جوائز الأوسكار، في مقابلة حديثة مع ComicBookMovie.com ، للاحتفال بإصدار نسخة الـ blu-Ray من فيلمه John Wick: Chapter 4، قال ستاهلسكي أن المحادثات حول الأوسكار حدثت "في الشهرين الماضيين" بين الأكاديمية ومجموعة من منسقى الحركات الجريئة والصعبة.

قال ستاهلسكي: "لقد اجتمعنا مع أعضاء الأكاديمية وأجرينا هذه المحادثات، ولكي نكون صادقين، لم نحصل منهم ألا عن ردود فعل إيجابية وتعليمية بشكل كبير، وأعتقد، للمرة الأولى، أننا حققنا تحركًا حقيقيًا للأمام لتحقيق ما نريد".

قال ستاهلسكي إنه يمكن تقديم الفئة الجديدة في جوائز الأوسكار في وقت مبكر من حفل العام المقبل، أو بعد عام من ذلك، وأضاف ستاهلسكي: "على أبعد تقدير، في خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".

قال ستاهلسكي: "لم نجري محادثات حقيقية حول كيفية تحديد من يجب منحه، مثل هل هو أفضل Stunt؟ هل هو أفضل تصميم رقص؟ أفضل تسلسل عمل؟ أفضل فرقة Stunts؟، وغيرها من الأسئلة حول من يحصل على الجائزة؟ كل هذه أسئلة رائعة تحتاج فقط إلى التحدث عنها من قبل الأفراد الأذكياء من كلا الجانبين، مجتمع الأعمال المشاهد الصعبة والأكاديمية ".