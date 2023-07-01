ظهور نادر لأسرة الفنان ”أمير كرارة “.. زوجته وابنته يخطفن الأنظار في العرض الخاص لـ فيلم البعبع

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 08:44 مساءً - تواجدت عائلة الفنان المصري أمير كرارة رفقته لدعمه في العرض الخاص لفيلمه “البعبع”، الذي عرض في سينمات التجمع الخامس.

في إحدى الصور، يظهر كرارة إلى جانب زوجته هند وابنه سليم وابنته ليلي يلتقطون الصور أمام البوستر الدعائي للفيلم، إذ ارتدى أربعتهم ملابس كاجوال باللون الأسود.

عائلة امير كرارة تدعمه فى العرض الخاص لـ “البعبع

وخطفت زوجة كرارة الأنظار بإطلالتها الشبابية، إذ بدت بعمر ابنتها مرتديةً تيشيرت أسود وبنطال ذو خصر عالٍ فضفاض، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج المذهب على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا طبيعيًا لإبراز ملامحها الناعمة.

عائلة الفنان أمير كرارة

فيما اختارت ابنتها ليلى كروب توب أسود نسَّقته مع بنطال رمادي، وارتدى ابنها تيشيرت أسود نسَّقه مع بنطال أسود.

عائلة الفنان أمير كرارة

الفنان أمير كرارة مع زوجته

سليم كرارة يهنئ والده بعرض فيلم “البعبع”

وحرص الطفل سليم كرارة، نجل الفنان أمير كرارة علي تهنئة والده بعرض ” فيلم البعبع “، الذي طرح بالسينمات المصرية مساء الإثنين الماضي .قائلًا أنه يتمني النحاج للفيلم، خاصة أن والده بذل مجهوداً كبيراً به.

وأضاف سليم في خلال مقطع فيديو له أن يحب كل الأعمال الدرامية والسينمائية التي يقدمها والده خاصة مسلسل كلبش ومسلسل الإختيار، كما أن اسم والده في مسلسل كلبش كان “سليم ” .

وأوضح سليم أنه يحب مشاهد أفلام الفنان محمد رمضان، حيث أعجب بفيلم ” هارلي” الذي طرح في موسم عيد الفطر الماضي .

أقامت الشركة المنتجة لفيلم “البعبع” عرضاً خاصة للنجوم والإعلاميين، حضره أبطال الفيلم وعلي رأسهم الفنان أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور ومحمد عبد العظيم والمخرج حسين المنباوي وعدد من الأعلاميين والصحفيين والنجوم الذين حضروا لتهنئة أبطال الفيلم

فيلم البعبع

يشارك في بطولة فيلم البعبع، عدد من الفنانين أبرزهم: الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، رحاب الجمل، محمد عبد العظيم، محمد عبد الرحمن، وآخرين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث فيلم البعبع، في إطار كوميدي اجتماعي، حول الطبيبة الصيدلانية، التي تقع في حب مجرم، وهو الشخصية التي يجسدها أمير كرارة، ويدعى سلطان، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار.

تخطت الـ 68 مليونًا.. آخر إيرادات أمير كرارة في السينما

يُذكر أن أمير كرارة يعود بفيلم البعبع لدور العرض السينمائية بعد غياب ما يقرب من 4 سنوات بفيلم كازابلانكا الذي طرح في عام 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات مرتفعة والتي تخطت الـ68 مليون جنيهًا داخل مصر.

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