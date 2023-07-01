بعد 24 سنة.. لن تصدّقوا كيف أصبح شكل طفل فيلم “عبود على الحدود” وسيم بشكل غير متوقع!

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 08:44 مساءً - قبل رحيل الفنان القدير حسن حسني بفترة قصيرة واثناء حضوره ندوة لتكريمه في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، طلب أحد حضور الندوة الكلمة، وقال للأستاذ حسن حسني: “أنا عايز أقول لحضرتك.. إن أنا كنت البيبي الصغير اللي معاك في “عبود على الحدود”، لتظهر السعادة على وجه حسن حسني، ويقول: “دا أنا كنت بحبك أوي”.

طفل عبود على الحدود

الطفل الذي شارك في الفيلم اسمه عمر مجدي نور من مواليد 10 أكتوبر عام 1998، وكان عمره وقت تصوير الفيلم أقل من عام، ووقت الندوة كان عمر طالبا في المعهد العالي للسينما وعمل مساعد مصور في عدد من الأعمال الفنية الشهيرة أبرزها فيلم الضيف ومسلسلات ذهاب وعودة ونسر الصعيد وولد الغلابة.

الطفل الرضيع في فيلم عبود على الحدود

وكان والد عمر، الأستاذ مجدي نور، مديرًا للإنتاج الفني في الفيلم، وطلب المخرج شريف عرفة طفل لكي يظهر في دور شهاب الأخ غير الشقيق لعبود، فوقع الاختيار على عمر، ليتم تخليد طفولته في شريط سينمائي سيكون واحد من أشهر الأفلام الكوميدية في تاريخ مصر.

الشاب الذي جسد دور الرضيع في فيلم عبود علي الحدود

وكان الشاب الذي أصبح الآن طالبًا في المعهد العالي للسينما، قد طرح سؤالا للنجم الكبير عن “الإيفيهات” التي يلقيها في الأفلام وإن كانت ارتجالية أم تكون مكتوبة في السيناريو.

الشاب الذي جسد دور الرضيع في فيلم عبود علي الحدود



وأجاب حسني بذكر موقف من نهاية فيلم “عبود على الحدود” حينما كان يشجع ابنه “عبود” علاء ولي الدين على صعود الجبل، وأن كل “الردح” الذي خاطب به ابنه كان ارتجاليا أثناء تصوير هذا المشهد، فوجد أن أيمن أبو المكارم مدير تصوير الفيلم يستعد لإعادة المشهد، إلا أن المخرج شريف عرفة رفض ذلك، وأكد أن المشهد تم تصويره أفضل مما هو مكتوب.

الشاب الذي جسد دور الرضيع في فيلم عبود علي الحدود

وأكد النجم الكبير أن “الإيفيهات” الارتجالية في معظم الأحيان تكون أفضل مما هو مكتوب لأنها وليدة اللحظة.

فيلم “عبود على الحدود”

يُذكر أنه في 21 يوليو 1999، عُرض فيلم عبود على الحدود البطولة الأولى للفنان علاء ولي الدين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا مهد للقنبلة الكوميدية فيلم الناظر، أكثر فيلم كوميدي مصري في القرن الـ 21 بالنسبة لي (حل الفيلم في المركز الخامس في قائمة أفضل فيلم مصري كوميدي، بعد إشاعة حب، ومراتي مدير عام، والارهاب والكباب وابن حميدو)، بينما حل فيلم عبود على الحدود في المركز الـ 36.

بوستر فيلم عبود على الحدود 1999م

يحكي الفيلم عن عبود الشاب مشاغب والذي يعيش حياة لاهية مع صديقين له، وتؤدي مشاغباته لحدوث مشاكل مع أسرته، وهو يعرف أنه لن يدخل الجيش لأنه الابن الوحيد لأب كان يعمل ضابط صف (صول) في الجيش.

يتزوج أبوه من امرأة أخرى ينجب منها طفلًا، فيصبح على عبود أن يلتحق بالجيش، رغم أنه غير لائق، فيعمل على الحدود مع زملائه أنفسهم، في صدفة ربما تحدث مرة في المليون، 3 أصدقاء يدخلون نفس السلاح ويتم توزيعهم في نس المنطقة، في نفس الكتيبة، لكنه أمر مقبول من فيلم كوميدي.

قصة الفيلم

فيلم عبود على الحدود بطولة علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي في أول ظهور سينمائي له سبقه ظهور تلفزيوني سنة 1993 مع كرم مطاوع في مسلسل ناس ولاد ناس بدور وائل، ويظهر في الفيلم الفنان الراحل حسن حسني بدور عبد العاطي عبده والد عبود، وخلال أحداث الفيلم يتزوج الفنان حسن حسني من سيدة لا تظهر نهائيا وترتدي نقاب طوال الفيلم حتى لا تظهر عيونها منهه واتضح انه كمال أبو عوف، نجل الفنان عزت أبو عوف الذي شارك أيضًا في بطولة هذا لفيلم الشهير بدور تاجر المخدرات.

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