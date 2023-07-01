بخسارة كبيرة في الوزن.. هكذا بدت شيرين عبد الوهاب بأحدث ظهور لها مع حسام حبيب | صورة

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 08:44 مساءً - تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها الأخير فى احضان زوجها حسام حبيب بفقدان وزن مبالغ فيه.

وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالي او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها.

شيرين تخسر الكثير من وزنها

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

شيرين وحسام حبيب في أحدث ظهور

وكان آخر ظهور لشيرين من خلال مقطع فيديو، بدت فيه وهي تحتفل بيوم ميلاد زوجها حسام حبيب، وكانت تحمل قطعة “كيك” صغيرة تحتوي على شمعة أضاءتها لمفاجأته بعيد ميلاده الـ43 وسط أجواء من الرومانسية.

وارتسمت السعادة على وجه شيرين خلال الاحتفال، وتعبيراً عن حبّها لحسام، احتضنته وقبّلته في الفيديو الذي حظي بتفاعل كبير من جمهورها.

شيرين تتعاون مع حسام حبيب في أغنية جديدة

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

انتهاء أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

كانت شيرين قد كشفت عن استعدادها لطرح أربع أغانٍ خلال الفترة المقبلة، من ألبومها الجديد الذي تعاونت فيه مع شركة “روتانا”.

وأضافت شيرين خلال تصريحات إعلامية: “إن شاء الله في أربع أغاني هينزلوا الفترة الجاية من ألبومي الجديد مع شركة “روتانا”، وبعدها أربع أغاني، يعني هيكون مقسّم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة الفترة الجاية”.

وهذا التعاون الذ أعلنت عنه شيرين عبد الوهاب يؤكد انتهاء الأزمة بينها وبين شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش حاليا حياة فنية ناجحة، وذلك بعدما قدمت مجموعة من الحفلات الناجحة في الدول العربية ، واستعدادها لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأحيت شيرين عبدالوهاب وشاركت بالعديد من الحفلات الغنائية مؤخراً أبرزها حفل “روائع الموجي” لتكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي وقامت بغناء عدد من أشهر أغانيه منها “أنا قلبي ليك ميال” للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وشاركها الغناء نخبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي.

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