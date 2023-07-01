مشروع سينما الشعب ينجح فى توفير خروجة اقتصادية للأسر ويحصد 746 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - نجح مشروع سينما الشعب الذي تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع في توفير خروجة اقتصادية للأسر البسيطة عن طريق إتاحة أفلام عيد الأضحى الجاري بأسعار رمزية، في 20 دار عرض في مختلف المحافظات.



جمهور سينما الشعب

وعلى الرغم من التكلفة البسيطة لسعر التذكرة، إلا أن سينما الشعب لقت إقبالا كبيرًا من الجمهور على مدار أيام العيد الثلاثة، حيث حصدت 746 ألف جنيه مع انتهاء ثالث أيام عيد الأضحى الجاري.

يعرض فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، بسينما الشعب في: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة الأنفوشي -انطلق في القصرين منذ الأربعاء الماضي- وقصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة العريش، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور.

ويعرض فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وإخراج حسين المنباوي، وفيلم "تاج" بطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، بسينما الشعب في: المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة شبين الكوم، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة الإسماعيلية.

تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية: 10 صباحا، 1 مساء، 3 مساء، 6 مساء، 9 مساء، 12 منتصف الليل. وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيها لكل الحفلات.

كما تقدم الهيئة عددًا من الأفلام الوثائقية، بعدد من المواقع الثقافية التي تشهد عروض سينما الشعب، قبل عرض الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

مشروع سينما الشعب تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، وشهد المشروع في عيد الفطر الماضي تزاحما وإقبالا جماهيريا كبيرا بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات، كما حقق إيرادات مرتفعة خلال أسبوع العيد.