الحزن يخيم على وجه الفنان حلمي عبدالباقي في عزاء شقيقته بالشرقية.. صور

القاهرة - سامية سيد - توافد الفنانون والموسيقيون، على عزاء شقيقة الفنان حلمى عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الذى أقيم بحى يوسف بك في الزقازيق.

تقدم الفنان صفوف المعزين وهو فى حالة حزن شديد، وحرص نقباء المحافظات، وعدد من الفنانين والموسيقيين على مواساة الفنان فى مصابه الأليم.

وكشف حلمى عبدالباقى عن آخر لقاء جمعه بشقيقته، لـ ”الخليج 365”، وقال إنها جاءت لزيارته بمنزله قبل 4 أيام، كأنها جاءت لتوديعه، معربًا عن حزنه الشديد لوفاتها المفاجئة، لافتا أنها كانت بمثابة الأم والأخت والسند.

وأعرب عن شكره لجموع الفنانين الذين توافدوا من القاهرة والمحافظات لمواساته، وحرصت النقابة على نعى الراحلة خلال بيان صحفى، وقال البيان: "عزاء واجب.. تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها، لوفاة شقيقة زميلنا وأخونا الفنان/ حلمى عبد الباقى للفقيدة الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان".