ليس أحمد زكي.. لن تتوقعوا هوية الفنان الذي يرغب محمد رمضان في تقديم سيرته الذاتية؟!

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 09:50 مساءً - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن هوية الفنان الشهير الذي قد يفكر في تقديم سيرته الذاتية في عمل فني.

وخلال لقائه في برنامج “كاربول كايروكي بالعربي” من تقديم هشام الهويش، عبر تليفزيون دبي قال محمد رمضان: “لو أقدم سيرة ذاتية للفنان يكون محمد فوزي“.

وعن سبب عدم اختياره لأحمد زكي قال: الفنان أحمد زكي فكرت فعلا أني أقدم سيرته الذاتية واشتغلنا عليه لكن المشروع لم يكتمل.

المطرب الراحل محمد فوزي

وخلال اللقاء حكى محمد رمضان عن أصعب مشهد له أمام الكاميرا خلال مسيرته الفنية. وقال محمد رمضان: “أصعب مشهد لي كان أول مرة أقف قدام كاميرا مسلسل درامي ضخم مع الفنانة حنان ترك، والمشهد كان المفروض بقولها فيه بحبك، كنت طالع بحبها وهي مش واخدة بالها”.

محمد رمضان في برنامج كاربول كايروكي بالعربي

وأضاف محمد رمضان: “تعرضت لموقف محرج خلال المشهد مع حنان ترك وقفت قدامها وكلمة بحبك اللى المفروض أقولها لها مش عايزة تخرج من الرعب”.

محمد رمضان في برنامج كاربول كايروكي بالعربي

وتابع: “فكرة إن فيه كاميرات مسلطة عليا ومخرج ومهندس صوت ومساعدين إخراج، قالتلي اتكلم قول بحبك وقتها شاورت لها فعلا ومقدرتش اتكلم بس المشهد عدى”.

فيلم «ع الزيرو»

ومن ناحية أخرى انتهى محمد رمضان من تصوير فيلم “ع الزيرو“، فيلم”ع الزيرو” بطولة محمد رمضان و الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج “العدل جروب” للمنتج جمال العدل.

مسلسل «جعفر العمدة»

يُشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد أعلن مؤخرًا عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” في رمضان 2024.

النجم محمد رمضان، حقق نجاح كبير خلال شهر رمضان 2023 الماضي، بمسلسل “جعفر العمدة“، للمخرج محمد سامي، وتصدر العمل قائمة التريند على محرك البحث بجوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولة “جعفر العمدة “، مع محمد رمضان كلا من النجوم هالة صدقي، زينة، عصام السقا، أحمد داش، إيمان العاصي، منذر ريحانة، فتوح أحمد، منة فضالي، مي كساب، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم.

فيلم «هارلي»

النجم محمد رمضان لم يكتفى بنجاحه في الدراما خلال شهر رمضان، وكلل هذا النجاح في السينما بعرض فيلمه الجديد “فيلم هارلي” خلا لموسم عيد الفطر المبارك، والذى ينافس مع عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدية والرعب، وحقق إيرادات كبيرة ما يقرب من 30 مليون جنيه في أقل من 10 أيام.

ومن الملفت للنظر أن النجم محمد رمضان اصطحب معه بعض عناصر مسلسل “جعفر العمدة” الذى حققوا معه النجاح إلى فيلم “هارلى، حيث تواجدت مي كساب في دور زوجة والده في “هارلى” بعدما جسدت دور زوجته في “جعفر العمدة”.

وظهر أيضا الفنان أحمد داش في دور شقيقه في “هارلى” بعدما جسد دور ابنه في “جعفر العمدة”، وظهر حسنى شتا فى شخصية أحد أفراد العصابة في “هارلي” بعدما ظهر كضيف شرف فى دور شقيق إيمان العاصى في “جعفر العمدة، ويتبقى المخرج محمد سامى الذى شارك في العملين كمؤلف لهما.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

تدور احداث الفيلم حول أن يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الخليج 365

الخليج 365