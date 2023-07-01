حميد الشاعري .. سطو عالمى على أعمال نجم التسعينات

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت أغنية المطربة الرومانية delia، التي طرحتها بنفس ألحان أغنية "خد قلبي" للنجم حميد الشاعري، والتي تخطت 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وانتشرت بشكل كبير على منصات الأغاني والتيك توك، فى حالة جدل كبير.

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أغنية "خد قلبي" التي أصدرها الموسيقار حميد الشاعري عام 1990 ضمن أغاني ألبوم "لقاء النجوم 2"، والغريب أنها ليست المطربة الرومانية الأولى التي تسطو على هذا اللحن، إذ قدَّمها من قبل فرقة azur الرومانية أيضًا عام 1996، بعد طرح النسخة الأصلية منها عام 1990 في مصر والوطن العربي، لتعيد إنتاجها مره أخرى هذا العام المطربة الرومانية delia.

حميد الشاعري

لم تكن أغنية "خد قلبي" هي الوحيدة التي تم السطو عليها من أعمال حميد الشاعري، وهو ما ظهر خلال الساعات القليلة الماضية، عندما تداول رواد السوشيال ميديا ومحبي حميد الشاعري، عددًا من الأغاني الأخرى التي تم السطو على ألحانها بدول عدة في الغرب، دون مراعاة حقوق الملكية، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن موقف جمعية المؤلفين والملحنين من هذه الأعمال التي يعاد استغلالها دون الرجوع لأصحابها.

من أبرز الأعمال التي قدمها الكابو حميد الشاعري، وتم إعادة استخدام ألحانها في دول أخرى، ومن أبرز الأغاني "قمري"، "لا تبيع ولا تشتري"، "أنا مهما كبرت"، "الله عليك يا سيدي"، "الليالي"، وعدد آخر من الأغاني التي تم اعادة إنتاجها في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الغربية، لمطربين من المشاهير هناك، بعضهم ذكر اسم حميد الشاعري فعليًّا وآخرون لم يذكروه، ومن أهمها أغانيه مع الهضبة عمرو دياب "عودوني" و "نور العين".

حميد الشاعري

نشر حميد الشاعري خلال الساعات الماضية بعض هذه الأعمال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب عليها "دي هاصت بقى"، وعلق عددٌ من رواد السوشيال ميديا متسائلين عن حقوق هذه الأعمال، وكتب أحدهم: "يا كابو ساكت ليه على السرقة دي لازم تطالب بحقك"، فيما كتب آخر: "لسه قدامهم أجيال وأجيال علشان يحصلوك يا كابو، دول بيستخدموا ألحان وتوزيعات قدمتها من حوالي 30 سنة"، وكتب آخر: "هذا إن دل على شيء فهو أنك سابق عصرك ومتقدم في المزيكا بأكتر من 20 سنة عن باقي العالم"، فيما علَّق أحد رواد السوشيال ميديا متسائلًا: "هي جمعية المؤلفين والملحنين ساكته ليه، لازم تحرك رسمي لإعادة الحقوق لأصحابها".

علق حميد الشاعري في وقت سابق على هذه الظاهرة، مؤكدًا أنه كصانع موسيقى يفرح بانتشار أعماله حول العالم، مؤكدًا أن إعادة تقديم هذه الألحان والتوزيعات يؤكد أن الموسيقى التي قدَّمها كانت سابقة العصر بسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن أغاني التسعينات التي قدَّمها حميد الشاعري، بدأت في الانتشار والرواج عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وبين الأجيال الجديدة، إذ ظهرت وتصدرت التريند بعد أعمال حميد عبر تيك توك مؤخرًا، ومن أبرزها رقصات أغنية "عيني" التي قدمها مع هشام عباس، وأغاني "عودة" و "عيونها" و "قشر البندق" وغيرها.

الكابو حميد الشاعري، تصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد احتفاله أمس الجمعة، بزفاف ابنته نبيلة.

حرص نجوم التسعينيات محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر مشاركة الكابو حميد الشاعري فرحته بزفاف ابنته.

حميد الشاعري

كما شارك أيضًا النجم محمد حماقي في إحياء حفل الزفاف ابنة الكابو حميد الشاعري، بالإضافة إلى حضور المخرج محمد سامي، حمدى بدر، أحمد سعد، أحمد أيوب، أكرم حسني، مي عمر، مصطفى شوقي، محمد قماح، محمد محيي، حسام حسني والإعلامية منى الشاذلى.

تفاصيل حفل زفاف ابنة الكابو حميد الشاعري:

كانت النجمة يسرا أول الحضور في حفل زفاف نبيلة ابنة النجم حميد الشاعرى الذى أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى، كما حضر الفنان مجدى الشاعرى شقيق الكابو والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعددٌ من أصدقاء العائلة وأقاربهم.

بالإضافة إلى حضور عدد كبير من نجوم المزيكا حفل زفاف نبيلة حميد الشاعرى وعريسها شيوان، وكان في استقبالهم النجم حميد الشاعرى والد العروسة، ومن بين الحضور أيضًا المنتج نصر محروس والمنتج هاني محروس وكل من النجوم عزيز الشافعى وتامر حسين وتوما وساندى وهيثم نبيل وطاهر فوزى والإعلامي أحمد خيرى وأحيا الهضبة عمرو دياب أولى فقرات الحفل.

جدير بالذكر أن احتفل النجم حميد الشاعري، بعقد قران ابنته نبيلة وعريسها شيوان منذ أيام داخل إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة في إطار عائلي.

زفاف ابنة حميد الشاعري

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