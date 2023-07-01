شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور صورة طبق الأصل من والدتها فى ظهورهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أيقونة هوليود جوليان مور مع زوجها بارت فرووندليش وابنتهما ليف يوم الخميس الماضى في مدينة نيويورك، وخطفت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع والدتها (62 عامًا)، وتميز الثنائى بضحكاتهما أثناء سيرهما.



جوليان مور بجوار والدها ووالدتها

وكانت الممثلة العالمية جوليان مور خطفت الأنظار بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية بظهورها ضمن أهم الفاعليات السينمائية على مستوي العالم سواء بمهرجان فينسيا فى العام الماضى.



ابنة جوليان مور صورة طبق الأصل من والدتها

أو ضمن فعاليات البافتا مؤخراً، والتى استمرت فيها بجمالها وأناقتها التى لم تتأثر بالتقدم فى السن مثلما يظهر مع الصور التى تلتقط لها.