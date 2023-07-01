شكرا لقرائتكم خبر عن ابن المخرج إيهاب أبو زيد يكشف تغيير مكان عزاء والده ليكون فى مسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ابن المخرج الراحل إيهاب أبو زيد، تعديل مكان تلقي عزاء أبيه الراحل، ليكون بمسجد المشير طنطاوي قاعة الصفا بعد صلاة المغرب، غدا الأحد، بدلا من مسجد الصديق فى مساكن شيراتون.

وأدت أسرة المخرج إيهاب أبو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة أمس، فى مسجد فاطمة الشربتلى، فى القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الإعلاميين منهم: "عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديري التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

عمل مصورا ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج، وكانت البداية من فكرته وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.