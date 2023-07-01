شكرا لقرائتكم خبر عن ساندي تفاجئ الجمهور بمشاهدة فيلم "تاج" معهم.. وتشوق محبيها بأغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة ساندي الجمهور ومحبيها بحضورها عرض فيلم "تاج" التي تشارك في بطولته مع تامر حسني ودينا الشربيني، بإحدى سينمات التجمع الخامس، وحرصت على مشاهدته معهم والتقاطا لصور التذكارية معهم، كما حرص أحد معجبيها بإهدائها بوكيه من الورود.

على جانب آخر، شوقت الفنانة ساندي جمهورها بأغنيتها الجديدة، حيث نشرت فيديو تشويقى لها على حسابها بتطبيق "تيك توك"، ولم تفصح عن اسمها وعلقت "قريباً".

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "تاج" حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

فيلم "تاج" يسجل التجربة الثالثة للمطربة والفنانة ساندى في السينما بعدما قدمت سابقاً فيلمى "خطة جيمى" الذى قامت ببطولته عام 2014 وشارك فيه إسلام جمال، هنا الزاهد، الطفلة جنا، حسام داغر، لطفى لبيب، هناء الشوربجى وإخراج تامر بسيونى، و"عيش حياتك" عام 2019، مع سامح حسين، إدوارد، محمد نور، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف ياسر الطوبجى، أحمد حلاوة وإخراج تامر بسيونى.

وعلى مستوى الغناء طرحت ساندى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "خليك حقيقى" كلمات تامر حسين، وسبقها وطرحت أغنتين من أغنيات المينى ألبوم الذى انتهت من تسجيله بعنوان "الحالة حالة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وبعدها أغنية "الحالة الحالة" من كلمات والحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أسامة الهندى.