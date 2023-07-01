تعرّف على سر الورود الحمراء بحياة عزت أبو عوف تزمنًا مع ذكرى رحيله!

كتب امير فتحي في السبت 1 يوليو 2023 11:44 مساءً - يحل اليوم السبت، الذكرى الرابعة لرحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 1 يوليو 2019، وذلك بعد صراع مع المرض.

سر الورود الحمراء في حياة عزت أبو عوف

كشف عزت أبو عوف عن سر الورود الحمراء في بيته لأن زوجته الراحلة فاطيمة كان تعشق الورد الأحمر، وكان حريص على تقديم لها كل يوم وردة حمراء وحتي بعد وفاتها حرصت على إستمرار هذة العادة، حتي أن جميع الزهريات في البيت بها ورد أحمر، وأضع بجاب صورتها في البيت زهرية بها ثلاثة وردات واحدة لها، وواحدة له، وواحدة لأولاده.

عزت أبو عوف وزوجته فاطيمة

أضاف عزت أبو عوف عن زواجه:” أنه عاش 40 عاما مع زوجته، مرورا بنزوة واحدة إستمرت 3 سنوات، وأخبرتها أنني أتزجت من شخص ما ووافقت، وتابع أنه خرجت من هذة النزوة بعد أن قارنت نفسها ب فاطيمة وفطلقتها فورا”.

أبناء عزت أبو عوف

يذكر أن الراحل عزت أبو عوف لديه نجلان كمال أبو عوف هو متزوج حاليًا ولديه ابنه وحيده اسمها “صبا” عمرها 14 سنة تعيش فى أمريكا ويسافر للإطمئنان عليها كل فترة لكنه يعيش بشكل كامل مع والده فى الفيلا التى يمتلكها بكومباوند بالم هيلزفى منطقة 6 أكتوبر.

ومريم أبو عوف التي تعمل في المجال الفني كمخرجة، والتي كشفت صلة قرابتها بعائلة أبو عوف الفنية من خلال بعض اللقاءات التليفزيونيه، وأيضاً من خلال بعض التصريحات الصحفية كانت تجريها خلال فترة مرض والدها لتطمئن جمهوره عليه.

وبالتعريف عن مريم أبو عوف، يُذكر أنها مخرجة مصرية من مواليد محافظة القاهرة. تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قبل أن تسافر إلى لندن لتدرس هناك اﻹخراج السينمائي، وبعد عودتها من لندن قامت بإخراج فيلم تسجيلي قصير (تاكسي) حصلت عنه على عدة جوائز، بعدها عملت كمساعد مخرج لعدة مخرجين منهم المخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج شريف عرفة.د

ثم شاركت فى إخراج عدد من حلقات المسلسل الدرامى (لحظات حرجة) فى عام 2007، وفى 2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيونى لها (هالة والمستخبي) بطولة النجمة ليلى علوى، والذى نالت عنه الإشادة من الجمهور و النقاد، كما أخرجت مسلسل (امبراطورية مين) مع هند صبري.

أما في السينما فكان أول عمل لها هو فيلم (بيبو وبشير). وكان آخر أعمال المخرجه الشابه مريم أبو عوف (مسلسل تغيير جو) بطولة الفنانة منة شلبي الذي عرض في رمضان 2023.

مشوار الفنان عزت أبو عوف

يُذكر عن الفنان عزت أبو عوف، أنه من مواليد محافظة القاهرة عام 1948 وتخرج في كلية طب جامعة الأزهر، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

لقبه زملائه بـ “البرنس” و”جنتل السينما” و”أخو البنات”، وأسس أبو عوف فرقته “4M” عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد عزت أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بإنضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها “جنون الديسكو”، و”الليلة الكبيرة”، وغيرها

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

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