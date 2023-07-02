شكرا لقرائتكم خبر عن قضية ضد Universal Pictures بسبب أفلام فان ديزل Fast & Furious.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف أعضاء شركة الإنتاج المسئولة عن فيلم Fast & Furious 9 بمسئوليتهم عن الإصابات "المتغيرة للحياة" التي عانى منها أحدى مؤدى المشاهد الخطيرة، الذى يشاركهم العمل في الأفلام منذ تعيينه في عام 2019، وبالتالي ستقوم شركة FF9 Pictures Limited، وهي شركة تابعة لشركة Universal Pictures في المملكة المتحدة، بدفع تعويضات إلى جو واتس عن الحادث.

في خلال عام 2022، رفع واتس دعوى قضائية بأكثر من 1.2 مليون دولار ضد شركة الإنتاج، واتس، وهو مؤدي مشاهد خطرة ذو خبرة، في أفلام منها Solo: A Star Wars Story و Pokemon: Detective Pikachu، كان يتدرب على مشهد قتال في Leavesden Studios، أمام الممثل العالمى فان ديزل عندما وقع على أرض خرسانية أرضية من ارتفاع يزيد عن 20 قدمًا.

ويزعم واتس أن سلك الأمان المصمم لمنع سقوطه، معطل مع غياب حصيرة الأمان لأن أداء الحيلة كان مختلفًا عن التدريب الأولي، ظل واتس في غيبوبة لمدة خمسة أيام بعد الحادث، وأصيب بكسر في الجمجمة وإصابة في الدماغ وتلف في كتفه، بـ جانب الإصابة النفسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصف محاموه إصاباته بأنها "غيرت حياته" وزعموا أنه قد ترك مع "سلسلة من المشكلات الإدراكية والجسدية" التي تتطلب دعمًا متخصصا وعلاجات مختلفة.

تؤكد الملفات القانونية لـ واتس: "أنه لن يكون قادرًا على العودة إلى وظيفته قبل وقوع الحادث، وإذا كان قادرًا على العمل، فسوف يعاني من إعاقة دائمة في سوق العمل".

قدمت شركة FF9 Pictures Limited دفاعها أمام المحكمة العليا مؤخرًا، قائلة إنها مسؤولة عن الحادث، وكتبت الشركة: "من المسلم به أن السبب الوحيد للحادث كان إهمال من موظفي أو عملاء شركة FF9 Pictures Limited أو أولئك الذين تكون مسؤولة عنهم بشكل غير مباشر، وبالتالي، يتم قبول المسؤولية بالكامل ومن المسلم به بالتالي أن واتس يحق له الحصول على تعويضات التي تقدرها المحكمة أو وفقًا لما قد يتفق عليه الطرفان."

ومع ذلك ، في بيان دفاعهم، قالت شركة FF9 إنها "لا تقدم أي اعترافات أخرى" في هذه المرحلة فيما يتعلق بطبيعة ومدى إصابات واتس، أو توقعاتها أو عواقبها.

بالإضافة إلى ذلك، رفض FF9 التعليق على Variety بشأن التعويض، وستسعى الشركة للحصول على "دليل خبير" لتقديم المشورة للمحكمة بشأن ما سيكون مناسبًا.

قال واتس لـ Variety: "لقد مرت أربع سنوات تقريبًا منذ وقوع الحادث، وخلال تلك الفترة عملت بشكل كبير على شفائي، وأعلم أنني لن أعود إلى الأداء أبدًا، الأمر الذي لا يزال يزعجني، لكنني مصمم على إعادة حياتي إلى المسار الصحيح بأفضل ما يمكنني، لذلك أنا ممتن لأن شركة FF9 المحدودة قد اعترفت بالمسؤولية وتدعو الآن صناعة السينما لجعل مجموعاتها أكثر أمانًا لأولئك الذين يعملون بها، ولا أتمنى ما مررت به إلى أى شخص".