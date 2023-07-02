شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن البعبع" جان رامز يحتل تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "البعبع" خلال الأيام الماضية نجاحا كبيرا فى السينمات المصرية والعربية وجمع أكثر من 10 ملايين جنيه فى شباك التذاكر حتى مساء أمس الجمعة.

ونجح الطفل جان رامز فى لفت نظر الجمهور المصرى والعربى بشكل عام، حيث تحدث عنه عدد كبير من الجمهور، مما جعله التريند رقم 1 فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت أغلب تعليقات الجمهور مشيدة بأداء الطفل، حيث أكد البعض أنه سيكون له مستقبل كبير فى التمثيل بعد أدائه الرائع فى الفيلم ونجاحه فى إضحاكهم، وكذلك إجادته لمشهد تراجيدى هام فى أحداث الفيلم يصعب على طفل فى عمره تقديمه بهذا الإتقان، وتمنى البعض رؤيته فى أعمال كوميدية أخرى فى حين طالب البعض بجزء ثان للفيلم.

وتألق نجوم الفيلم وعلى رأسهم أمير كرارة، حيث قدم شخصية جديدة تماماً كانت تعتمد على الكوميديا فى المقام الأول، حتى أن عددا كبيرا من الجمهور طالبه على مجموعات السينما على مواقع التواصل الاجتماعى أن يقدم أعمالا كوميدية أكثر بعدما نجحت شخصية "سلطان البعبع" فى الفيلم ونالت إشادة وإعجاب الجمهور.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجى وأحمد بدوى ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم فى السينمات فى موسم عيد الأضحى المقبل.

وتم طرح أغنية دعائية للفيلم تحمل اسم "لفينا الدنيا" وحققت نجاحا كبيرا ونسب استماع عالية على منصات الموسيقى واليوتيوب، والأغنية من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيى ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.