شاهد تسريب فيديو للفنانه شمس الكويتيه وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه مع رجل اعمال اماراتي داخل غرفه النوم!

فنون - كتب ياسمين التهامي - تصدرت خلال ساعات الماضيه الفنانه شمس الكويتيه وسائل التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل مع تسريب فيديو لها مع رجل اعمال اماراتي داخل منزله في غرفه النوم

وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه قام احد الاشخاص بتسريب الفيديو من هاتف الفنانه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد نشره في عده ساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني

وتقوم بوصله رقص معه وانتشر الفيديو بطريقه كبيره خلال ساعات الماضيه واثاره ضجه واسعه داخل الوسط الفني وداخل الوطن العربي لاحتواء الفيديو على لقطات رقص غير لائقه مع رجل الاعمال الاماراتي شاهد الفديو



