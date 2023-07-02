نيقولا معوض سعيد بالمشاركة بفيلمين فى هوليوود

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان نيقولا معوض، إنَّه كان الممثل العربي الوحيد الذي شارك في فيلم أمريكي يعرض حاليا بصالات العرض السينمائية بالولايات المتحدة.

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وأضاف نيقولا معوض خلال استضافته ببرنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "قناة dmc"، أنَّ طموحه منذ 3 سنوات كان المشاركة في أفلام فرنسية، وذلك لإجادته وإتقانه اللغة الفرنسية في نفس مستوى لغته العربية تقريبا.

وتابع أنه خلال سعيه لهذا تحدث إلى صديق يقيم في فرنسا فأخبره بأهمية عمل حساب على أحد التطبيقات وبعدها بأيام قليلة تلقى رسالة على البريد الإلكتروني من منتج يطلب منه عمل تجربة أداء لأحد الأفلام وبالفعل أرسل الـ "أوديشن" وبعدها بأسبوع تلقى رسالة من السفارة الأمريكية واستخرج تأشيرة إلى الولايات المتحدة وذهب لعمل أوديشن مرة أخرى وهو يرتدي ملابس الشخصية والماكياج الخاص بها وعمل الفيلم.

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واختتم الممثل نيقولا معوض: “بعدها عرفت أن فيه خبر نزل بالصحف محتواه أنه تم اختياري من بين 1700 ممثل حول العالم تقدموا لعمل تجربة أداء للدور بالفيلم، موضحا أن الدور لم يكن يتطلب التحدث باللغة العربية ولكن "الإنجليزية فقط" ويحتاج ممثل يجيد ويتقن الشخصية، وهو ما حدث أيضا في ثاني فيلم عالمي له قائلًا: “ودي نعمة ودايما بشكر ربنا على فرصتي بالمشاركة في فيلمين بهوليوود”.

من ناحية أخري، تعاقد الفنان نيقولا معوض، بشكل رسمي على المشاركة فى مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمي.

شخصية نيقولا معوض

ويقدم نيقولا معوض خلال العمل شخصية "عمر الخيام".

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى عشر، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

نيقولا معوض

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

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وكان قرر الفنان أمير المصري الاعتذار عن المشاركة في مسلسل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024.



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يأتى ذلك بسبب انشغال أمير المصري واختلاف مواعيد التصوير لالتزامه بعدة أعمال بالخارج، ومنهم المسلسل الإيرلندي faithless، ومسلسل Vigil.

موعد عرض المسلسل



يعرض مسلسل الحشاشين فى السباق الدرامى رمضان القادم، حيث توقف تصوير المسلسل قبل شهر رمضان الماضى، بعد قرار تأجيل عرضه لرمضان ٢٠٢٤ بسبب ضيق الوقت وطبيعة المسلسل التاريخية التي تفرض المزيد من الوقت للتحضير، وتكرار السفر خارج مصر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

شخصية كريم عبدالعزيز

ويجسد كريم عبدالعزيز فى الأحداث «حسن ابن الصباح» قائد وزعيم الفرقة التى أرعبت العالم خلال القرن الحادي عشر، باعتناق أفكار متطرفة واشتهرت بالاغتيالات، وتعد موجعًا لمعظم الجماعات المتطرفة التى ظهرت فى فترات تالية ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ «شيخ الجبل»، واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل فى التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية.





نيقولا معوض

أبطال الحشاشين

المسلسل يشارك فى بطولته شريف سلامة وميرنا نور الدين وأحمد كشك، تأليف عبد الرحيم كمال الذى غاب موسم دراما شهر رمضان الماضى بعدما حقق نجاحا كبيرا مع مسلسل .

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وكان شارك النجم أمير المصري فى مهرجان كان بفيلمه Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، والذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من المهرجان المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو، ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم 22 مايو القادم.

مدرس باليه

وأكد أمير المصري أنه يجسد دور مدرس باليه خلال الفيلم، وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo والذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية كان أهمها مهرجان لندن، القاهرة، ميونخ السينمائي الدولي.

أمير المصري

أمير المصري كان قد جسد شخصية محمد الفايد في المسلسل الأمريكي العالمي The Crown، كما قدم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وشارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك والذي تصدر تريند منصة شاهد vip، كما عُرض له فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض العربية.

أمير المصري

Limbo

كان تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One والذي يُعرض على منصة نتفلكس، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، تصدر بطولة فيلم هاشتاج جوزني، كما شارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك.

the crown

أمير المصري تحدث عن كواليس مشاركته في المسلسل العالمي the crown الذي يجسد فيه شخصية محمد الفايد في شبابه، وتفاصيل فيلمه السينمائي الجديد "هاشتاج جوزني".

قال أمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم الانتهاء من تصوير الموسم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من مسلسل the crown.

وأوضح المصري، أنه حصل على الدور الذي جسده في مسلسل «the crown» من خلال وكيل أعماله.

وأردف، أنه كان متمسكًا بإبراز وطنية محمد الفايد ومدى حبه لمصر، واجتهاده للوصول إلى بريطانيا: "هدفي الناس تعرف اد إيه هو وطني".

وعن فيلمه السينمائي الجديد "هاشتاج جوزني"، أوضح أنه كان يحلم بتجسيد دور رومانسي يحتوي على بعض المواقف الكوميدية وهو ما وجده في الفيلم الجديد.

وقال أمير، أنه يجسد دور "دي جي" في الفيلم، لافتا إلى أنه تخيل نفسه من الجمهور أثناء قراءة السيناريو، حتى يستطيع إيصال إحساسه بالشخصية إلى المشاهدين.