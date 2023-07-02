شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن عبده سليم يكشف تفاصيل تعاونه مع راغب علامة بـ"في كتير حلوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن عبده سليم في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "في كتير حلوين" الذى طرحها مؤخرًا النجم راغب علامة وحققت نجاحًا كبيرًا وصورها على طريقة الفيديو كليب.

وأضاف أنه تواصل مع النجم راغب علامة وأرسل له الأغنية وأعجب بها على الفور، وصورها على طريقة الفيديو كليب، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون معه للمرة الأولى، حيث إنه نجم كبير وموهوب، مشيرًا إلى أن الأغنية مبهجة وكلها تفاؤل وتناسب أجواء الصيف،





أغنية "في كتير حلوين" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في اليونان، ودارت فكرتها في إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة .

وتقول كلمات اغنية في كتير حلوين : فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت كل أما تخش مكان خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأه بتقلبه روقان فيك إيه م السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب فهمنا يا جامد يا معدي ياجميل يا لذيذ يارهيب لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزمه وبتاكل الجو بنظره هنكابر ليه مالوش لازمة .





وأهدى مؤخرا راغب علامة، أغنية خاصة لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف، بمناسبة حفل زفافهما، وذلك بعد وصوله العاصمة الأردنية عمان اذ يشارك في الحفل الجماهيرى الذى يقام مساء اليوم في استاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض.

الأغنية التي أهداها راغب هلامة لولى عهد الأردن من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد وتقول كلماتها: "الاردن بالحب ولا اقوى.. بالفرح نجوم عم تضوي..فرح الحسين ورجوه الاردن فرحان..ومن اعز جبين سيدنا..ولمعت عينا ملكتنا..عمان ع عرسن عزمتنا..جينا يا عمان..ويا امير اللي ما حدا قدك..شريكة عمر قلبك حبك..ياللي اسمك على اسم جدك اغلى انسان".

كان عبده سليم قد قدم ألحان تتر مسلسل "زلزال"، والذى عرض من عامين في رمضان ، وهو بطولة النجم محمد رمضان، وشارك بعدها فى أغنية "الجرسون"، للنجم حكيم، من توزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت أحمد جودة.

وقدم عبده سليم مؤخراً أغنية "مدد مدد"، ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام " بطولة الفنان مجدي فكرى، في ثاني تعاون بينهما بعد الدويتو الديني "حقك عليا يا رب"، وحقق عبده سليم شهرة كبيرة بعد غنائه تتر مسلسل أيوب للنجم مصطفى شعبان وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات.