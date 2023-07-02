شكرا لقرائتكم خبر عن "حفلة ولا أروع" تامر حسني يوجه رسالة لجمهور الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسنى فيديو عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا لحفلة التى أقامها في الأردن، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

ووجه تامر حسني عبر حساباته الرسمية رساله خاصة لجمهور الأردن بعد إحيائه الحفل، وكتب :" جمهور الأردن الغالي الحبيب بجد كانت حفلة للتاريخ، منتهى الحب والرقي والنظام شكراً لمحبتكم شكراً لإخلاصكم ليا كمحبين وأهل من يوم ما ظهرت لحد دلوقتي، والله فرحتوني من جوه قلبي، ربنا يفرح قلوبكم".

وقدم تامر حسنى خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من الحضور منها "عمري ابتدا، صعبة" بالإضافة إلي أغنية "هرمون السعادة" التي طرحها مؤخرا ضمن أحداث فيلمه الجديد.

وحقق فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني، إيرادات تخطت الــ 5 ملايين و724 ألفا و64 جنيها فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام 14 مليوناً و934 ألفا و959 جنيها.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.