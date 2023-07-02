غادة عبدالرازق تؤكد انفصالها عن زوجها الـ 12

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 02:44 صباحاً - اكدت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك بعد تردد العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية عن انفصالهما بعد زواج دام 3 سنوات.

وقالت غادة عبد الرازق “طلاقي حصل بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله” بحسب القاهرة 24.

وحذفت غادة عبد الرازق جميع الصور التي جمعتها بـ هيثم زنيتا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كما تبين أن كلا منهما ألغى متابعة الآخر.

وفي اول ظهور لها بعد اعلان الانفصال، نشرت غادة عبد الرازق، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيه من داخل غرفتها، ولم تتحدث بأي كلمة في الفيديو الذي كان مدته ثوان معدودة.

واستعانت غادة عبد الرازق، بموسيقى مع مقطع الفيديو الذي نشرته، وظهرت فيه مرتدية نظارة نظر، وملابس منزل، وقامت بغلق التعليقات على الفيديو.

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل “سلطانة المعز”.