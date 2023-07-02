شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس ساحرة فى أحدث إطلالة بعد قتل واحد من جمهورها فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت نجمة هوليود جينيفر لورانس ساحرة للغاية حسب وصف تقرير موقع الديلى ميل وهى تسير مدينة نيويورك داخل موقع التصوير التي تقوم به لصالح أحد الإعلانات الدعائية مثلما ذكر التقرير.

جينيفر لورانس ارتدت فستان ساحر للغاية، تميز باللون الأسود، والذى أظهرها ساحرة كالعادة، مع شعرها الأشقر الطويل.



لورانس

وذلك يأتى بعد نشر خبر يفيد بقتل رجل أثناء عرض فيلم الممثلة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، في البوكيرك، بـ نيو مكسيكو، حيث لقى مايكل تينوريو، 52 عامًا، مصرعه بالرصاص في مشاجرة حول بعض المقاعد المحجوزة أثناء عرض الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



لورانس فى صورتين

وقال شهود عيان للشرطة إن رجلاً عرف باسم إنريكي باديلا، 19 عامًا، وصل إلى السينما مع صديقته، لكنه وجد زوجين آخرين في مقاعدهما المحجوزة للفيلم، بحسب ما ورد حاول موظفو السينما المساعدة في حل النزاع، لكنه تصاعد أكثر وأدى إلى مشادة، وفقًا لشهود.

وقالت الشرطة إن باديلا سحب بندقيته في النهاية وبدأ في إطلاق النار.وقام ضابط شرطة خارج الخدمة بتقديم الإسعافات الأولية ويعتقد الآن أنه يتعافى في المستشفى تحت حراسة مسلحة.