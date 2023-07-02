“قسما عظما ما في أي حاجة”.. لطيفة مستغربة من ردة فعل اليسا في التريو نايت.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 05:44 صباحاً - كشفت المطربة التونسية لطيفة تفاصيل خلافها الشهير مع المطربة اللبنانية إليسا في حفلة «تريو نايت»، التي نظمتها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت «لطيفة» خلال لقاء خاص مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» المعروض عبر فضائية «سي بي سي»، إنه تم التجهيز لحفلة «تريو نايت» بشكل طبيعي جدًا، إذ كان كل شيء مجهزًا بشكل مميز، مشيرة إلى أنها أجرت بروفات مع الفنانة لطيفة بشكل طبيعي، وحينما جاء يوم الحفل، ظهرت على المسرح وغنت ما تم الاتفاق عليه في البروفات.

وأضافت: «أنا غنيت الأغنية، ومشوفتش رد فعل إليسا إلا لما روحت ورجعت الفندق، ولقيت الناس بتقول إن لطيفة خدت الجزء بتاع إليسا من الأغنية».

وظهرت إليسا غاضبة خلال حفلة «تريو نايت» بسبب عدم التنسيق فيما بينها وبين لطيفة في أثناء الغناء.

وأشارت إلى أنها تفاجأت من رد فعل إليسا في الحفل بعدما شاهدته حينما عادت إلى الفندق، متابعة: «الموضوع كله سوء تفاهم، هي دخلت غلط، كان المفروض أخلص المقطع بتاعي وهي تدخل، لكن هي دخلت بدري شوية».

وأكدت لطيفة أنه لا يوجد أي عداوة بينها وبين إليسا، قائلة: «عمرها ما كانت صاحبتي، بس مفيش أي عداوة بيننا، بحبها، وبحب أغانيها، وبقولها متزعليش وربنا يوفقها».

وردا على سؤال عن وجود اي تراكمات بينها قالت لطيفة: “قسما عظما ما في اي حاجة بيني وبين اي فنانة وبالذات اليسا خالص”.