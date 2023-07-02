شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطير إلى لبنان بعد تماثله للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان الكبير هاني شاكر، لإحياء حفلين في لبنان يوم 13 و14 يوليو الجاري، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أروع أغانيه القديمة والحديثة لجمهوره هناك.

وخضع الفنان الكبير هانى شاكر لعملية جراحية بالمنظار فى أحد مستشفيات القاهرة، ووجه الشكر لكل الأطباء الذين حرصوا على الاعتناء به.

وانتهى المطرب هانى شاكر من تسجيل أحدث أغانيه الدرامية التي تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عادل والملحن عزيز الشافعى والشاعر بهاء الدين محمد، وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية المكساج بالاستوديو.

يذكر أن النجم هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامى سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.