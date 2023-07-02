شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج إيهاب أبو زيد بمسجد المشير فى التجمع الخامس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى اليوم الأحد أسرة الراحل المخرج إيهاب أبو زيد العزاء، عقب صلاة المغرب بمسجد المشير فى التجمع الخامس.

وأدت أسرة المخرج إيهاب أيو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة أمس، فى مسجد فاطمة الشربتلى فى التجمع بحضور عدد من الإعلاميين منهم: "عمرو الليثى ومفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديرين التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.



عزاء المخرج إيهاب أبو زيد بمسجد المشير فى التجمع الخامس

عمل كمصور ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج وكانت البداية من فكرة وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.