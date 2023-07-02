فضيحة مدوية لنجمة "باب الحارة" شمس الملأ .. ظهرت عارية وبدون خجل مع شاب أفريقي مفتول العضلات

فنون - كتب سعد محمود في الأثنين 10 اكتوبر 2022 07:39 صباحاً - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور للفنانة السورية "شمس الملا" المعروفة بإسم نجمة مسلسل باب الحارة، حيث وثقت الصور رحلتها إلى شرق أفريقيا خلال الأشهر الماضية.

الصور المتداولة سبق أن قامت شمس الملا بنشرها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت وهي ترتدي ملابس شبه عارية وتتنزه على جزيرة سيشيل الواقعة شرق أفريقيا.

وأغلقت شمس الملا خاصية التعليقات في حسابها، خوفا من التعليقات التي ستهاجمها بسبب ملابسها الجريئة التي تعمدت الظهور بها.

وعادة ما تتعرض شمس الملا لإنتقادات حادة من جمهورها بسبب ملابسها الجريئة حسب وصفهم.

وسبق أن ردت شمس الملا على منتقديها برسالة قوية عبر حسابها على موقع فايسبوك، أكدت فيه أنها تمارس حريتها الشخصية ولا تعتدي على أحد ولا يحق لأحد محاسبتها، مؤكدة أن من ينزعج منها يحظرها عن صفحتها.