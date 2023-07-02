شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الروبى" مرشح لدخول نادى الـ 100 مليون محققًا أعلى إيراد يومى فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "بيت الروبى" للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، أن يحقق نجاحًا كبيرًا علي مستوي الإيرادات في موسم عيد الأضحى السينمائى، إذ حصد 44 مليونًا في السينمات في أيام قليلة، وتحقيقه لهذا جعله يسجل أعلى ايراد يومى فى تاريخ السينما المصرية محققاً 9 ملايين و300 ألف جنيه في آخر ليلة عرض، وهذا يعد دلالة على أن الفيلم تكتمل فيه عدة عناصر جعلته يحقق هذا النجاح.

الفكرة لم تكمن في حصيلة إيرادات الفيلم على مدى عرضه، ولكنها تكمن في أن النجم كريم عبد العزيز يعد أول ممثل يتخطى اعلى إيرادات في تاريخ السينما، وسبق وقد تخطى نادى المائة بفيلميه "الفيل الأزرق 2"، وفيلم "كيرة والجن" ، حيث أن "بيت الروبى" مرشح لدخوله نادى الـ 100 مليون خلال أجازة العيد وما بعدها .

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى فيلمز وأحمد بدوى.

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أفلام موسم عيد الأضحى 2023

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.