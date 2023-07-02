شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة كبيرة بين فيلمى Barbie و Oppenheimer.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتعل معركة شباك التذاكر بين فيلمى Barbie و Oppenheimer قبل طرحهما، ومن المقرر طرح كلا الفيلمين فى نفس اليوم 21 يوليو الجارى، ودخلا منافسة مليئة بالحيوية وروح الدعابة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تشير التوقعات الجديدة من The Hollywood Reporter إلى أن Barbie يمكن أن يحقق فى الأسبوع الافتتاحىبين 70 و 80 مليون دولار، بينما يتوقع Oppenheimer افتتاح 40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي.

فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن غخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

أما أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.