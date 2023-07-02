الموت يُغيِّب الشاعر محمود قرني بعد صراع مع المرض

ياسر رشاد - القاهرة - غيَّب الموت الشاعر محمود قرني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 62 عامًا بعد صراع مع المرض، ونشرت صفحة الشاعر محمود قرني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ وفاة الشاعر، وانهالت كلمات الرثاء عبر صفحات الشعراء والمثقفين.



ولد محمود قرني ولد عام 1961 في محافظة الفيوم ثم انتقل إلى القاهرة بعد حصوله على ليسانس القانون من جامعة القاهرة عام 1985، ثم عمل محاميًا فترة.

ويعد الشاعر محمود قرني من أبرز شعراء جيل الثمانينيات، وحصل على عضوية اتحاد الكتاب وعضوية أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، وعضوية بيت الشعر التابع لوزارة الثقافة.

وشارك محمود القرني في مهرجانات شعرية عربية ودولية منها مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، ومهرجان جرش، محمود القرني حصل على عضوية اتحاد الكتاب والكتاب، وأتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، وبيت الشعر بوزارة الثقافة.

محمود القرني نشر مجموعات شعرية عدة منها: حمامات الغناء، خيول على قطيفة البيت، هواء لأشجار السنة، طرق الخير للحفاة، قصائد الغرقان، وله مختاراته الشعرية وله الثير من الدراسات النقدية، وشعر “مسامرات فى الحياة الثانية”.