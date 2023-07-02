فن ومشاهير

ثورة 30 يونيو .. عرض وطني مع التنورة والسمسمية بثقافة القاهرة

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفالاً بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

الأحد 02/يوليو/2023 - 12:02 م 7/2/2023 12:02:30 PM
الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج

ثورة 30 يونيو.. أقام قصر ثقافة روض الفرج، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، احتفالية تضمنت عرضًا فنيًا لفرقة طلائع روض الفرج للفنون الشعبية بقيادة العربي محمد.

 

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احتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج

عرض وطني

 

 قدمت الفرقة من خلال الاحتفال عرضًا وطنيًا مع التنورة والسمسمية، بجانب عرض غنائي لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عادل مصطفى.

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مصر أم الدنيا

قدمت فرقة القاهرة للموسيقى العربية أغاني وطنية مثل: مصر أم الدنيا، عدى النهار، اللي بنى مصر ، يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا مصر، سلمولي على مصر، إن كان على القلب، كما أقيم على هامش الاحتفالية ورشة أورجامي ومعرض فني للأشغال اليدوية .

 

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احتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج

جاءت الاحتفالية ضمن الفاعليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي.

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اقبال كثيف على احتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج
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الجمهور يتابع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج
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الجمهور يتابع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج
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الجمهور يتابع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بروض الفرج

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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