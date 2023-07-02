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رضوى الشربيني| منشور جريء يُدخلها ساحة التحقيق

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة قنوات CBC الفضائية، إحالة الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق، وذلك بعد منشورها المثير للجدل عن الخروف بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أسباب التحقيق مع رضوى الشربيني

وجاء منشور رضوى الشربيني بالسخرية من الاختيارات الخاطئة للرجال، قائلة:""مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

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وجاء بيان الإحالة للتحقيق كالآتي :"تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات».

 

 

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رضوى الشربيني هي إعلامية مصرية تقدم تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

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وكانت قد شاركت رضوى في تقديم  بعض البرامج مخصصة للسيارات والأخبار الفنية على عدد من القنوات الفاضئية، لكن كان برنامج “هي وبس”، نقطة تحول في حياتها المهنية واكتسبت به شريحة جماهيرية أكبر.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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