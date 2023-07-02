شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بيت الروبي" يسجل أعلى إيراد لليوم الثالث وإجمالى 54.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز نجاحا كبيرا الأيام الماضية بعد طرحه في السينمات المختلفة، وسجل أمس السبت رابع أيام العيد إيرادات بلغت 10 ملايين و146 ألف جنيه، متفوقا على نفسه ومحققا أعلى إيراد يومي فى السينما لليوم الثالث على التوالي، بعد حصد الخميس الماضي 8 ملايين و554 ألف جنيه، والجمعة 9 ملايين و393 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 11 يوم عرض 54 مليونا و596 ألفا و165 جنيها.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.



فيلم بيت الروبي

قصة فيلم بيت الروبي

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أفلام موسم عيد الأضحى 2023

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.