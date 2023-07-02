شكرا لقرائتكم خبر عن cbc تحيل رضوى الشربينى إلى التحقيق بعد إساءتها للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة قنوات cbc عن إحالة الإعلامية رضوى الشربيني إلى التحقيق، بسبب منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسيء فيه إلى الرجال، ما أثار كثيرًا من الجدل.

وأصدرت شبكة قنوات cbc بيانًا من خلال حسابها على "فيس بوك"، حيث جاء في البيان: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذع أو ينشر على إحدى منصات القناة".



رضوى الشربيني

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، أثارت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بطرحها تساؤلًا للفتيات شبهت خلاله بعض الرجال بـ "الخروف"، حيث كتبت: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".