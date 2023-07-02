شكرا لقرائتكم خبر عن Celine تلغى عرض أزياء الرجال وسط اضطرابات باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُلغى عرض أزياء للرجال لدار "سيلين Celine" كان مقررًا مساء اليوم الأحد، بسبب أعمال الشغب التى أعقبت مقتل الشاب نائل (17 عامًا)، وذلك حسب ما أعلنه مصمم الأزياء هادى سليمان عبر صفحاته على منصات التواصل، والذى نقله موقع wwd.

وكان سليمان قد أشار فى منشور على انستجرام إلى أنّ قرار إلغاء العرض اتُّخذ لأسباب ترتبط بالسلامة وبسبب "التطوّر المُحتمل لأعمال الشغب الخطرة".



اعمال الشغب في باريس

اقامة العرض يبدو غير مناسب

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هادى سليمان إن "إقامة عرض أزياء فى باريس، فى وقت تشهد فرنسا وعاصمتها هذه التطورات، يبدو من وجهة نظري، غير مناسب".

وقرر هادى سليمان الذى يعتبر أحد أكثر المصممين تأثيراً فى الأزياء الرجالية، عرض مجموعته خارج الجدول الرسمي.

وتسببت أعمال الشغب التى أعقبت مقتل الشاب نائل (17 عاما) برصاص الشرطة بإلغاء احتفالات ومناسبات عدة، أبرزها حفلتين للمغنية ميلين فارمر كانتا مقررتين الجمعة والسبت فى ستاد دو فرانس.

وألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدوره زيارة دولة الى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر ليومين، بعدما اختصر أيضا مشاركته فى قمة للاتحاد الأوروبى استضافتها بروكسل الجمعة.