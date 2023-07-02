شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم يستعد لفيلم جديد فى هيوليود بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل النجم محمد كريم على فيلم جديد في هوليوود، بينما حصل على إجازة لقضاء عيد الأضحى وإجازة الـ 4th of July، فضل جزيرة لوس كابو بالمكسيك ليقضي بها الإجازة ويكون قريب من أماكن تصوير العمل، فيما نشر كريم عددًا من الصور من الجزيرة مهنئًا متابعيه بعيد الأضحى ومقدمة التهنئة لهم.



محمد كريم

في سياق مختلف كان كشف موقع مجلة فارايتي، قبل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الماضية، عن الفيلم الأمريكي العالمي الذي يشارك في بطولته محمد كريم، حيث كشف موقع فارايتي عن قيام الفنان المصري محمد كريم بلعب بطولة فيلم Iron Ribbon للمخرج Jarek Marszewski ، الذي سبق وقدم فيلم Bikini Blue ، وذلك بعد حضوره فيلم بن افليك HYPNOTIC والذي عرض بمهرجان كان.

الفيلم الذي يلعب بطولته محمد كريم تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيلا وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا ، التي قتلت عام 1924 علي خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة ، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.



محمد كريم

يلعب محمد كريم دور الدكتور روسي، الذي يحاول إنقاذ زينوفسكي خطيبها، وكشف عن تفاصيل الفيلم في سوق مهرجان كان السينمائي في دورته ال 76 حيث حضر محمد كريم الفعاليات بصحبة النجوم العالميين.

آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die من إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.. ويعتبر الفيلم ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضاءه 19عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.