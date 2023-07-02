حبيبة كريم بنزيمة تتعرض لانتقادات بعد اعتناقها الإسلام.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 02:56 مساءً - كشفت شريكة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، عارضة الأزياء الأميركية، جوردان أوزونا، سبب اعتناقها الدين الإسلامي عقب انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية.

وجوردان، التي أنجبت الطفل الرابع لبنزيما، أوضحت في حديث إعلامي مع مجلة “Yo Dona” نقلت مقتطفات منه صحيفة “ماركا” الإسبانية أنها كانت قد أشهرت إسلامها في مسجد مدريد، وأنها لم تستطع كبح مشاعرها ودموعها بعد النطق بالشهادتين.

وبالإضافة إلى ذلك، أصرت العارضة الأميركية على أن اهتمامها بالإسلام هو أمر جاد وأنه وبعد البحث كثيرا في تفاصيله توصلت إلى استنتاج مفاده أنه دين “جميل”.

وقالت أوزونا إنها بكت خلال قراءة القرآن، في شهر رمضان الماضي، مسلطة الضوء على قراءتها لكتاب “الطريق المقدس إلى الإسلام” الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في نهاية المطاف.

غير ان أوزونا تعرضت لانتقادات من بعض المتابعين على حسابها على انستغرام والذين انتقدو اطلالتها بعد اعتناقها الاسلام حيث جاء في بعض التعليقات “مش النية دخلتي الاسلام؟”.